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رئيس مجلس النواب اللبناني: على أتم الاستعداد لرفع الحصانات

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رئيس مجلس النواب اللبناني: على أتم الاستعداد لرفع الحصانات رئيس مجلس النواب اللبناني: على أتم الاستعداد لرفع الحصانات

جي بي سي نيوز :- قال رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الخميس، إن البرلمان "وضمنا كتلة التنمية والتحرير"، على "أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء" في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وتابع: "على أتم الاستعداد لرفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء، بما في ذلك عن القضاء الذي وضع يده على قضية النيترات (الأمونيوم) منذ لحظة رسوم الباخرة المشؤومة إلى لحظة حدوث الانفجار. نعم مع تعليق الكل الحصانات تماشيا مع الاقتراح الذي تقدمت به كتلة المستقبل" .

جاء ذلك خلال لقاء جمع نبيه بري بوفد من كتلة المستقبل، حيث أضاف أن "أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء، من أجل معرفة الحقيقة كاملة، التي لا تحتمل الزيادة أو النقصان، أو تجهيل الفاعل".

واستطرد: "كما قلنا وكررنا مرارا، نؤكد اليوم أن الحصانة فقط هي لدماء الشهداء وللقانون والدستور والعدالة، والمجلس النيابي في هذه القضية مع القانون من الألف إلى الياء".

وكان الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، قد دعا في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت .

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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