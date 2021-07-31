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طوكيو 2020.. منتخب لسلاح الشيش يواجه فرنسا غدًا

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طوكيو 2020.. منتخب مصر لسلاح الشيش يواجه فرنسا غدًا طوكيو 2020.. منتخب لسلاح الشيش يواجه فرنسا غدًا

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يبدأ الوطني لسلاح الشيش مشاركاته غدًا الأحد، في أولمبياد طوكيو 2020، التي تستضيفها العاصمة اليابانية في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الفرنسي، المصنف الثاني عالميًا، في إطار مباريات الدور ربع النهائي للبطولة في تمام الساعة 3:45 فجرًا.

ويضم المنتخب الوطني كل من: علاء أبو القاسم ومحمد حمزة ومحمد حسم ويوسف سناء.

ويذكر أن منافسات سلاح الشيش شهدت تفوقًا من جانب اللاعبين المصريين مما أهلهم للوصول إلى ربع النهائي، قبل الخسارة وتوديع المنافسات الفردية.

المصرى اليوم

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