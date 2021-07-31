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نظم مسؤولو ستاد الإسكندرية الرياضي الدولي، أحد أهم سباق السيارات للمحترفين أمس تحت رعاية اللواء محمد الشريف، محافظ الاسكندرية، وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور محمد عبدالرازق مدير عام استاد الاسكندرية الرياضى الدولى، أن سباق السيارات يعد من السباقات التى تحقق التشويق والاثارة والمتعة، ويأتي تنظيمه فى إطار الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الـ69، بالتعاون مع نادى السيارات والرحلات المصرى، حيث يعد الحدث الاهم والاقوى على ارض عروس البحر الابيض المتوسط.

وأوضح "عبدالرازق"، بـ"المصرى اليوم"، أنه أجريت الجولة الأولى من مجموعة سباقات " Talons Speed Race - Round 1 - 2021 Alex Stadium "، بمشاركة 50 متسابق من أمهر المتسابقين فى هذا المجال على مستوى مصر والشرق الاوسط ، وسط الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من وزارة الصحة للوقاية ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعن طبيعة السباق، قال أنه تدخل السيارات بشكل منفرد وتقوم بالمرور بين حواجز وتقاطعات تظهر مهارة قائد السيارة ولا يحتاج السباق إلى سرعات فقد تصل أقصى سرعة إلى ٣٠ كم تقريباً، والسباق مهارات وليس سرعة ويهدف الى تشجيع رياضة سباق السيارات في مصر.

وقال محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في الاسكندرية، أن السباق يأتي في إطار دعم الأنشطة الرياضية المختلفة التى تقام بالاسكندرية وضمن فعاليات الاحتفال بعيد الاسكندرية القومي ، مشيرا الى أن الهيئة شاركت في فعاليات الافتتاح.

وأشار الى أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة شاركت فى النسخة الماضية من السباق لعام ٢٠٢٠ والتى ايضا شهدت نجاحا كبيرا .

كما شارك في الافتتاح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والكابتن محمد طولون منظم السباق حيث انطلق السباق بمشاركة 50 متسابق.

جانب من سباق السيارات

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)

انطلاق سباق السيارات في ستاد الاسكندرية بمشاركة 50 متسابق (صور وفيديو)