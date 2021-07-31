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عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

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عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع
إغلاق ورصد 144 منشأة مخالفة للإجراءات الوقائية

عسير.. 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوعين الماضيين، 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية من .

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكّد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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