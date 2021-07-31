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مواطن بوسني لوزير"الإسلامية": نتابع التقدم الكبير للمملكة في ضوء رؤية 2030

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مواطن بوسني لوزير"الإسلامية": نتابع التقدم الكبير للمملكة في ضوء رؤية 2030 مواطن بوسني لوزير"الإسلامية": نتابع التقدم الكبير للمملكة في ضوء رؤية 2030
"آل الشيخ": ولي العهد بتوجيهات الملك يعمل ليل نهار لخدمة المسلمين بالعالم

مواطن بوسني لوزير

قال مواطن بوسني في حديثه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال زيارته لجامع الملك فهد بسراييفو: إننا نتابع التقدم الكبير والتطور الرائع الذي تشهده في ضوء تحقيق رؤية 2030، مؤكداً أن هذه الرؤية حققت للمملكة انفتاحاً كبيراً على العالم وهذا جيد ومميز.

وتفصيلاً، عبر المواطن البوسني الذي حرص على إلقاء السلام والتحية على ضيف بلاده وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ عن تمنياته للمملكة بمزيد من التقدم والرقي، منوهاً بمواقفها مع بلاده وخدماتها الإنسانية التي لن ينسى أحد ما قدمته لها.

ومن جانبه، أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أن المملكة ولله الحمد بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- يحفظه الله - تعمل على كل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم، كما يتابع تنفيذ التوجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله- الذي يعمل ليل نهار لخدمة وطنة والعالم بل البشرية جمعاء.

وأضاف " آل الشيخ " أن المملكة من خلال رؤية 2030 تسعى بكل إمكانياتها لخدمة المسلمين وقاصدي الحرمين الشريفين من مختلف دول العالم وتقديم كل الخدمات المتميزة لهم، موضحاً أن السعودية هي بمثابة الرأس للعالم الإسلامي وتحرص قيادتها الرشيدة على بذل الغالي والنفيس من أجل أن ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.

يشار إلى أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تشهد لقاءات مكثفة مع السياسيين والقيادات الإسلامية وجولات للمعالم الإسلامية والحضارية، كما حظيت بترحيب واسع من أبناء البوسنة والهرسك الذين يتابعون أحداثها. وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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