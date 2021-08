رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021 .. وآخر موعد للسداد

★ ★ ★ ★ ★

يبحث الكثيرون عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من الشركة المصرية للاتصالات WE وآخر موعد لسداد الفاتورة بدون دفع غرامة، وخصوصًا مع قرب انتهاء شهر يوليو 2021، وهي الفاتورة التي أصدرتها الشركة في يوم 15 يوليو الماضي، والتى تقوم بالمحاسبة فيها عن استهلاك عن فترة 3 شهور من أبريل حتى يونيو 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

يمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر طريقتين معتمدتين من الشركة المصرية للاتصالات، الأولي عبر موقع الشركة على الانترنت والأخري من خلال الاتصال بالرقم المختصر.

ويمكن الدخول على الرابط التالي والاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون وكل المطلوب هو إدخال كود المحافظة ورقم التليفون لمعرفة قيمة الفاتورة.

وتستطع معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصا بالرقم المختصر للشركة المصرية للاتصالات ومعرفة رقم الفاتورة والرقم هو 19777.

مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2021

تعمتد الشركة مواعيد محددة فيما يخص دفع فاتورة التليفون التي صدرت يوم 15 يوليو الماضي وسمحت الشركة بالسداد حتى 14 أغسطس المقبل، وتمنع إجراء المكالمات يوم 15 أغسطس وحتى 14 سبتمبر، وتقوم شركة وي WE بقطع الحرارة وفرض غرامة على العملاء غير المسددين اعتبارًا من يوم 15 سبتمبر.

ما هي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

يمكن دفع الفاتورة بعدة طرق مختلفة منها الدفع أون لاين عبر الانترنت أو الدفع المباشر، ونعرض فيما يلي طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي وهي: الدفع الإلكتروني أون لاين عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات WE.

ويمكن الدفع في سنترالات شركة WE، ماكينات ATM التابعة لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB، خدمة فورى، مكاتب البريد المصري، خدمات وممكن وخدماتي ومصاري وسداد وأمان وBee بالإضافة إلى فودافون كاش،

باقات التليفون الأرضي من شركة WE

يمكن سداد فواتير التليفون الأرضي من خلال 3 باقات وهي we أرضي 20، وتمنح 120 دقيقة محلية شهريًا، وباقة وي أرضي 35 وتمنح 2500 دقيقة محلية للأرضي أو المحمول لشبكة WE للمحمول، وكذلك 1000 دقيقة اتصالات للمحافظات، وكذلك باقة we أرضي 65 وتقدم نفس خدمات باقة 35 وتمنح اضافة عليها 250 دقيقة لشبكات المحمول الأخري.

كيفية معرفة تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2021؟

يمكن الحصول على بيان يوضح تفاصيل الفاتورة ووأهمها بالطبع تفاصيل المكالمات الصادرة للمحافظات أوالمحمول أو الخدمات الصوتية.

يتم تقديم خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نظير رسوم 2 جنيهًا عن الفاتورة الشهرية أو 6 جنيهات في حالة الفاتورة ربع السنوية، ويتم إضافة قيمة بيان تفاصيل الفاتورة على قيمة أول فاتورة قادمة.

تستطيع الحصول على نسخة من الفاتورة التفصيلية من خلال الفاكس أو عبر البريد الإلكتروني، كما يمكن التسجيل للحصول على الفاتورة من خلال الدخول على رابط تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي.

