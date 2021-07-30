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«شباب سوهاج» تطلق مبادرة « بلا غرقى» بمجمع حمامات سباحة الاستاد الرياضي

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«شباب سوهاج» تطلق مبادرة «مصر بلا غرقى» بمجمع حمامات سباحة الاستاد الرياضي «شباب سوهاج» تطلق مبادرة « بلا غرقى» بمجمع حمامات سباحة الاستاد الرياضي

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، مبادرة « بلا غرقى» بمجمع حمامات السباحة بالإستاد الرياضى بمدينة سوهاج، تزامنًا مع اليوم العالمي للحد من الغرق، وذلك تحت رعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، الجمعة، أن المبادرة ألقت الضوء على النصائح الخاصة برواد حمامات السباحة لتجنب الغرق، وتنفيذ محاكاة لإنقاذ غريق، وإنقاذ مجموعات من الغرقى، إضافة إلى تنفيذ عملية محاكاة لإنعاش القلب الرئوي، لافتا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة نظمت ندوة توعوية وتثقيفية للمواطنين عن الإٕسعافات الأولية، وأهمية الإنقاذ، وإرشادات ونصائح للحد من حوادث الغرق، وكيفية التعامل حال حدوث ذلك، مع توزيع كُتيبات تشرح كيفية التعامل مع مصابى الغرق.

وأشار شوقى إلى أن المبادرة تهدف إلى رفع وعى الشعب، وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ، حفاظُا على سلامتهم والتعامل الجيد في حالة حوادث الغرق، منوها بأن المبادرة ترتكز على 3 محاور، بالتعاون مع الإتحاد المصري للسباحة، ويتمثل المحور الأول في محو أمية السباحة لطلاب المدارس، والثاني لطلاب الجامعات بإدراج مادة الإنقاذ كمادة أساسية بكليات التربية الرياضية، والثالث يتركز في توعية المواطنين داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في جميع المحافظات.

المصرى اليوم

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