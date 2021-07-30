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بث مباشر .. مشاهدة منتخب الأولمبي ضد البرازيل في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

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يلعب منتخب الأولمبي ضد البرازيل في دور الثمانية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 اليوم السبت 31-7-2021 في منافسات دور الثمانية بمنافسات كرة القدم.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم إلى ربع نهائي دورة طوكيو الأولمبية 2020 بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة بعد الفوز على نظيره الأسترالي في الجولة الثالثة بهدفين نظيفين في ختام منافسات الدور الأول.

كان منتخب مصر قد تعادل فى المباراة الأولى ضد إسبانيا سلبيًّا قبل أن يخسر من الأرجنتين فى الجولة الثانية بهدف دون رد.

يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره البرازيلي اليوم السبت 31-7-2021 في تمام الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت مصر.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقم حكام أسترالي، لإدارة لقاء مصر والبرازيل المقررة غدا السبت، على ملعب سايتاما في ربع نهائي أولمبياد طوكيو.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

كريستوفر بيث حكما للساحة «أستراليا» ،المساعدان أنتون سكينتن ولاكرينديس جورج «استراليا».،أدهم مخادمة حكما رابعا «الأردن»، ماركو جايدا حكما للفيديو «إيطاليا»، كادرا جاليرمو مساعد حكم الفيديو «إسبانيا».

وسيرتدي المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، بينما ستلعب البرازيل بالقميص الأصفر والشورت الأزرق والجوارب البيضاء.

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد

BeIN SPORTS HD

على نايل سات: 11054 أفقي، 27500، 3/2

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تردد BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11566 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على نايل سات: 12604 أفقي، 27500، 3/2.

تردد 7 BeIN SPORTS HD على سهيل سات: 11623 عامودي، 27500، 3/2.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد 11054

معدل الترميز 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

اسم القناة علي الجهاز beIN Sports Xtra


القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

تصحيح الخطأ: 2/3

اسم القناة علي الرسيفر beIN Sports Xtra 2

موعد مشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبي و البرازيل في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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