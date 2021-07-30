★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من الجهاز الإداري توفير مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لزعيم الثغر لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين فنيًا لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وكان حسام حسن قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري وكأس مصر، عقب تأهل المنتخب الأولمبي لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.