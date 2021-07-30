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الاتحاد السكندري يبحث عن وديتين استعدادًا لمواجهة

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الاتحاد السكندري يبحث عن وديتين استعدادًا لمواجهة الزمالك الاتحاد السكندري يبحث عن وديتين استعدادًا لمواجهة

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طلب حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، من الجهاز الإداري توفير مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لمواجهة ، في الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى الجهاز الفني لزعيم الثغر لاستغلال المباريات الودية في تجهيز اللاعبين فنيًا لمواجهة الزمالك المرتقبة.

وكان حسام حسن قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري وكأس ، عقب تأهل الأولمبي لدور الثمانية في أولمبياد طوكيو.

يُذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى برصيد 41 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة، والتعادل في 10 لقاءات، والهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 33 هدفًا وتلقت شباكهم 32.

المصرى اليوم

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