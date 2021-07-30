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«التنمية المحلية» تتابع مشروعات «حياة كريمة» بالبحيرة

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«التنمية المحلية» تتابع مشروعات «حياة كريمة» بالبحيرة «التنمية المحلية» تتابع مشروعات «حياة كريمة» بالبحيرة

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تابعت وزارة التنمية المحلية، المشروعات الجاري تنفيذها بمبادرة «حياة كريمة» في محافظة البحيرة بواقع ٨٠٢١ مشروعا في شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنيه، بمراكز (دمنهور- كفر الدوار- أبوحمص- حوش عيسى- أبوالمطامير- وادي النطرون )، بإجمالي ٤٢ قرية رئيسية و٢٠٧ وحدات قروية وأكثر من ٣٩٠٠ تابع.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن متابعة هذه المشروعات يأتي في اطار تأكيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على أهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات باعتبار المبادرة هي مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

واضاف البيان أن المشروعات الجاري تنفيذها تتضمن إنشاء مجمع خدمات متكامل بكوم القناطر بمركز ابو حمص، وأعمال صب خرسانة الدور الثانى علوى لمجمع خدمات قرية البرنسيسة بحوش عيسى، وانشاء مجمع خدمات قرية بنى سلامة وموزع كهرباء بجوار محطة البستان بقرية الإمام مالك بمركز وادى النطرون.

المصرى اليوم

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