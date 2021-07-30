شقيق طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها يكشف آخر تفاصيل القضية

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كشف الدكتور محمود حسن، شقيق طبيبة الدقهلية المقتولة على يد زوجها بـ11 طعنة، آخر تفاصيل وتطورات القضية.

وقال «حسن»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» على صدى البلد، إنه على ثقة تامة بالقضاء المصري ونزاهته وأنه سيأتي بحق شقيقته، مشيرًا إلى أن أسرة الطبيبة المقتولة لم تحصل– حتى الآن– على أقوال المتهم في القضية، لأن التحقيقات ما زالت في النيابة العامة، ولم يطلع عليها أحد.

وتابع: «كل ما يثار الآن على السوشيال ميديا مجرد حديث صحافة لا يوجد ما يثبته، سواء اعترافات المجرم، أو أي تفاصيل عن الواقعة»، مضيفا: «كل ما يعلمه عن القضية أن المتهم اعترف بجريمته، وما زالت النيابة تجري التحقيقات للوقوف على أبعاد الجريمة».