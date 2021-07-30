لتحقيق أفضل مظهر حضاري.. محافظ بورسعيد: خطة موسعة لتطوير شارع 23 ديسمبر

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الجمعة، عن البدء في تنفيذ خطة موسعة لتطوير شارع 23 ديسمبر الرابط بين أحياء الزهور والضواحى والمناخ، ليكون على غرار أعمال تطوير شارع محمد بحى الشرق، وفق أحدث أساليب التطوير المتبعة وبما يحقق أفضل مظهر حضارى لمدينة بورسعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع الأجهزة المعنية، حيث أوضح أن خطة التطوير تشمل إعادة رصف ورفع كفاءة وتخطيط الشارع، ووضع الإشارات المرورية، والمسطحات الخضراء المتنوعة، وإقامة أعمدة ديكورية بطولى الشارع، بالإضافة لدهان واجهات العمارات السكنية بالشارع بلون موحد الواقعة في نطاق الشارع، كما يتضمن التطوير إقامة ميادين جمالية على أعلى مستوى، وتوفير أماكن خاصة بعبور المشاة بالإضافة إلى البرجولات والمقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد الغضبان أنه سيتم إنشاء سوقين نموذجيين بنهاية الشارع، أحدهما باتجاه حى الضواحى والآخر باتجاه حى الزهور، ليشمل كل الباعة الجائلين المتواجدين بالشارع، للقضاء على العشوائية والإشغالات بنطاق الشارع وإحداث طفرة حضارية تليق التنمية التي تشهدها بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن كل أحياء المحافظة تشهد أعمال تطوير للطرق على التوازى وبنفس المستوى، بما يحقق سبل الراحة للمواطنين، ويقضى على مشكلات الطرق غير الممهدة والاذدحام والتكدس، موضحا أنه تم تطوير العديد من الطرق بأحياء الضواحى والعرب والشرق والمناخ والجنوب، فضلا عن بدء خطة موسعة لتطوير الطرق والميادين بحى الزهور والتى بدأت بتطوير شارع محمد سرحان، لتحقيق منظومة نقل وطرق على أعلى مستوى بمدينة بورسعيد تواكب قطار التنمية الذي يسير في كل الاتجاهات.