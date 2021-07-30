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علق الإعلامي مصطفى بكري، على ظاهرة العنف الأسري والجرائم التي زادت في المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامح «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، إن هناك الكثير من الحوادث خلال الأيام الجارية، ووصفها بأنها تغيير في أنماط السلوك وعنف غير مبرر.

وأضاف أن أسباب العنف والحوادث الأسرية «هايفة»، متسائلا عن سبب تسليط الضوء على أن المرأة هي سبب العنف في هذه الأيام تحديدًا.

وتابع: «مجتمع مصر بخير، ولكن وجود هذه الظواهر تجعلنا نتوقف ونتساءل عن سبب انتشار هذه الظاهرة».

واستطرد قائلا: «هناك قسوة في القلوب، ويجب أن نتوقف عند جريمة تسمم الأطفال على يد والدتهم، وجريمة الطبيب الذي قتل زوجته بـ11 طعنة لأسباب لا يمكن أن تذكر».