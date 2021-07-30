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مكافأة فورية للاعبي الأولمبي في حالة الفوز على البرازيل

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مكافأة فورية للاعبي المنتخب الأولمبي في حالة الفوز على البرازيل مكافأة فورية للاعبي الأولمبي في حالة الفوز على البرازيل

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قرر شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب الأولمبي، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق، في حالة تحقيقهم الفوز علي البرازيل، بخلاف ماتنص عليه اللائحة الفريق للبطولة.

ويلتقي الاوليمبي، مع البرازيل، غدا السبت، ضمن مباريات دور الثمانية لدورة الألعاب الاوليمبية المقامة في طوكيو.

ويسعى شوقي غريب، لتحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة والفوز على البرازيل والصعود لدور الأربعة.

وتأهل المنتخب الأولمبي، لدور الثمانية كثاني للمجموعة بعد الفوز على أستراليا والتعادل مع إسبانيا، والخسارة من الأرجنتين.

المصرى اليوم

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