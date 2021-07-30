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قرر شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، صرف مكافأة فورية للاعبي الفريق، في حالة تحقيقهم الفوز علي البرازيل، بخلاف ماتنص عليه اللائحة الفريق للبطولة.

ويلتقي المنتخب الاوليمبي، مع البرازيل، غدا السبت، ضمن مباريات دور الثمانية لدورة الألعاب الاوليمبية المقامة في طوكيو.

ويسعى شوقي غريب، لتحفيز لاعبيه لتحقيق المفاجأة والفوز على البرازيل والصعود لدور الأربعة.

وتأهل المنتخب الأولمبي، لدور الثمانية كثاني للمجموعة بعد الفوز على أستراليا والتعادل مع إسبانيا، والخسارة من الأرجنتين.