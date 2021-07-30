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«أكثر فتكا».. «الصحة العالمية» تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا

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«أكثر فتكا».. «الصحة العالمية» تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا «أكثر فتكا».. «الصحة العالمية» تحذر من ظهور سلالات جديدة لكورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن نسخة «دلتا» من فيروس «سارس كوف 2» المسبب لمرض «كوفيد 19»، هي تحذير للعالم من أجل التحرك لقمع الوباء بسرعة قبل أن يتحول مرة أخرى إلى شيء أسوأ.

واكتُشف المتغير شديد العدوى لأول مرة في الهند، وقالت المنظمة إنه ظهر الآن في 132 منطقة، وهو مسؤول جزئيا عن زيادة بنسبة 80% في وفيات في أفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية، حسبما نقلت «فرانس برس».

وقال مايكل رايان مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في مؤتمر صحفي: «دلتا هي تحذير من أن الفيروس يتطور، ولكنه أيضا دعوة للعمل نحتاج إلى التحرك الآن قبل ظهور متغيرات أكثر خطورة».

فيما قال رئيس المنظمة أدهانوم غيبريسوس: «ظهرت حتى الآن 4 أنواع مثيرة للقلق- وسيظل هناك المزيد طالما استمر الفيروس في الانتشار».

ورغم أن «دلتا» هزت العديد من البلدان، قال ريان إن الإجراءات المؤكدة للسيطرة على انتقال العدوى لا تزال تعمل.

وأضاف: «نفس الإجراءات التي طبقناها من قبل ستوقف هذا الفيروس، لا سيما التباعد الجسدي وارتداء الأقنعة ونظافة اليدين وتجنب البقاء فترة طويلة داخل الأماكن المزدحمة سيئة التهوية».

وتابع: «لقد أصبح الفيروس أكثر فاعلية، وأصبح أسرع، ولا تزال خطة اللعب كما هي، لكننا بحاجة إلى تنفيذ خطة لعبتنا وتنفيذها بشكل أكثر كفاءة وفعالية بكثير مما فعلناه من قبل».

المصرى اليوم

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