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فاوتشي يأمل في إصدار السلطات الأمريكية ترخيصا كاملا لاستخدام لقاحات كورونا

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فاوتشي يأمل في إصدار السلطات الأمريكية ترخيصا كاملا لاستخدام لقاحات كورونا فاوتشي يأمل في إصدار السلطات الأمريكية ترخيصا كاملا لاستخدام لقاحات كورونا

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أعرب كبير مستشاري البيت الأبيض الطبيين أنتوني فاوتشي، عن أمله في أن تصدر السلطات الأمريكية ترخيصا كاملا لاستخدام اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول منتصف أغسطس المقبل.

واعتبر فاوتشي في تصريح لـ«رويترز» أن الموافقة الرسمية من قبل إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ستسمح للأطباء بإعطاء وصفات للجرعة الثالثة من اللقاحات للأشخاص الذين لهم مناعة ضعيفة.

وأشار إلى أن الترخيص الكامل من FDA سيساعد في حث المزيد من الأمريكيين على تلقي لقاح كورونا وتخفيف مخاوفهم بشأن سلامة اللقاحات وغير ذلك من تحفظات.

وكانت السلطات الأمريكية قد وافقت على الاستخدام الطارئ للقاحات «فايزر» و«موديرنا» و«جونسون أند جونسون»، فيما تطالب «فايزر» و«موديرنا» بترخيص كامل للقاحيهما.

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