أخبار عاجلة

أرزان ثروات مستشاراً للاستحواذ على مبنى مكاتب في هولندا -
زلزال هايتي المدمر.. ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1297 قتيلًا -
طالبان: لن نُرهب المدنيين.. ومن السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحكم -
العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

الضفة الغربية.. إصابة أكثر من 250 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

Print
الضفة الغربية.. إصابة أكثر من 250 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية الضفة الغربية.. إصابة أكثر من 250 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة نحو 270 متظاهرًا غالبيتهم بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، في اشتباكات مع جنود إسرائيليين في الضفة الغربية.

وأشار الهلال الأحمر إلى أن «أعنف الاشتباكات سجلت في بلدة بيتا قرب نابلس في شمال الضفة الغربية، حيث يتظاهر السكان بانتظام منذ مايو الماضي، احتجاجا على إقامة نحو 50 عائلة إسرائيلية في المنطقة بؤرة استيطانية عشوائية لم تنل مصادقة السلطات الإسرائيلية».

وأكد أن «سبعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي فيما أصيب 50 بعيارات مطاطية».

من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن «حشدا من نحو 150 فلسطينيا رشقوا عناصره بالحجارة وألقوا إطارات مشتعلة باتجاههم في بلدة بيتا، وأن عناصره ردوا باستخدام وسائل مكافحة الشغب».

وفي جنوب المنطقة، اشتبك جنود إسرائيليون مع فلسطينيين في بلدة بيت آمر خلال تشييع الشاب شوكت خالد عوض الذي قتل أمس الخميس في اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي خلال تشييع فتى فلسطيني.

ويتولى جنود إسرائيليون حماية بيوت نقالة في مستوطنة أفياتار العشوائية كان مستوطنون قد أخلوها أوائل يوليو الجاري، بانتظار حسم وزارة الدفاع الإسرائيلية مسألة تصنيف الأراضي المنتشرة فيها هذه البيوت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية