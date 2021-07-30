قيس سعيد: استشرت راشد الغنوشي قبل قرار تعليق عمل البرلمان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فجر الرئيس التونسي قيس سعيد، مفاجأه حول ملابسات قراراته الأخيرة بتعليق عمل البرلمان وإلقاله الحكومة.

وقال سعيد إنه استشار هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية التي تمت إقالتها، كما استشار رئيس المجلس النيابي ورئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي قبل إعلانه القرارات.

وأوضح سعيد، خلال استضافته صحفيين من "نيويورك تايمز" الأمريكية: «استشرت رئيس المجلس النيابي (راشد الغنوشي) قلت له بناء على الفصل الثمانين يجب أن أتولى استشارتك لأعلمك عن التدابير الاستثنائية».

وتساءل سعيد: «كيف يتم الانقلاب على الدستور من الدستور ذاته؟».

وشدد الرئيس التونسي على أنه «لن يكون هناك ديكتاتور» في بلاده، بعد قراراته الأخيرة، والتي بررها بالقول إن تونس تشهد «وضعا استثنائيا».

وأضاف: «أعلم جيدا النصوص الدستورية، وأحترمها، ودرستها، وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض».

وتابع: «أكره الإنقلابات ولكن أكره أيضًا أن تضرب الدولة من الداخل»، وأكد سعيد أنه يحترم النصوص الدستورية، ولن يتحول لديكتاتور، وأوضح سعيد أن ما يجري في تونس يهدف إلى حماية الحرية وحماية الحقوق، كما شدد سعيد على استقلالية القضاء، قائلا: «لا أتدخل في أحكام القضاء، ودعوات النزول إلى الشارع مخالفة للدستور»، وحول ملف الفساد، قال الرئيس التونسي: «من سرق أموال الشعب لا بد أن يعيدها».