إيهاب جلال يرفض إنهاء معسكر الإسماعيلي بعد تأجيل الدوري

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قرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، استمرار معسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة الإسكندرية، على الرغم من قرار اتحاد الكرة تأجيل عودة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستمر معسكر الدراويش حتى الأحد المقبل، على أن يعود بعدها الفريق إلى الإسماعيلية بدلاً من التوجه إلى القاهرة كما كان مقررًا له في حال إقامة مباراة بيراميدز 2 أغسطس المقبل.

الإسماعيلي يستعد لمواجهة بيراميدز، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يذكر أن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر تأجيل جميع مباريات الدوري الممتاز، وكأس مصر اعتبارًا من أول أغسطس المقبل، كما قرر، تكليف إدارة المسابقات بالاتحاد بإعداد جدول جديد لما تبقى من مباريات في مسابقة الدوري وبطولة كأس مصر، على أن يتم الإعلان عنه يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه القرارات عقب تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى منافسات ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية.