فرجاني ساسي يشارك في خسارة الدحيل أمام الشمال وديًا

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شارك الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الدحيل القطري والزمالك السابق في خسارة فريقه بهدف نظيف أمام نادي الشمال في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة 30-7-2021 استعدادًا لبطولة الدوري القطري موسم 2021-2022.

وشارك التونسي فرجاني ساسي في أول مباراة مع فريقه الجديد الدحيل القطري منذ إعلان انضمامه له رسميًا قبل 48 ساعة.

وكان نادي الدحيل القطري قد أعلن نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم الزمالك السابق لمدة 3 مواسم.

وأعلن ساسي أعلن رحيله عن صفوف الزمالك في الصيف الحالي وعدم رغبته في تجديد التعاقد بعد مفاوضات طويلة، وذلك بسبب الاختلاف على المقابل المادي.

وبدأ فرجاني ساسي مسيرته الكروية مع نادي الصفاقسي التونسي والذي انتقل منه إلى تجربة احتراف في الدوري الفرنسي مع فريق ميتز، خاض بعدها تجربة في تونس مع نادي الترجي التونسي الذي انتقل منه إلى نادي النصر السعودي ثم الزمالك المصري.