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قصور ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة 23 يوليو

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قصور ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة 23 يوليو قصور ثقافة المنيا تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة 23 يوليو

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في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة د. إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى وتعريف الأجيال الناشئة بتاريخ بلادهم، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم قصر ثقافة المنيا ورشة فنية عن ثورة 23 يوليو بقسم الفنون التشكيلية مع مشرفات القسم، إلى جانب عروض لسينما الأطفال منها فيلم «سحر الكتاب، إقرا لطفلك، رسالة»، بجانب عرض لفيلم «ناصر ٥٦» إحتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، بالإضافة لورشة فنية «تصميم ابتكارى عن ثورة 23 يوليو» بمكتبة الطفل .

قدم قصر ثقافة مغاغة فيلم سينما بعنوان «تيتة حكاية»، بجانب ورشة فنية تصميم أعمال فنية بالقص واللصق، كما ناقش بيت ثقافة ديرمواس كتاب بعنوان «المخدرات بين العلم والقانون» تأليف أحمد محمد، وتناول الكتاب تاريخ واكتشاف المخدرات في الحضارات القديمة منذ ٣٢٠٠ سنه، وأثارها السلبية على الفرد والمجتمع والعقوبات التي يقرها القانون، بينما أقامت مكتبة قلوصنا الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان «تعزيز قيم التسامح في المجتمع المصرى» وتحدثت مشرفة النشاط عن معنى التسامح وكيفية نشر الافكار الإيجابية، بالإضافة إلى ذلك نظم بيت ثقافة العدوة محاضرة تثقيفية للأطفال عن «الصدق والأمانة» حاضرها رمضان زين وتحدث عن أهمية الصدق والأمانة، ويجب علينا غرسهم في نفوس الأطفال من الصغر والتحلى بهما.

المصرى اليوم

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