«مدرسة الروابي للبنات» دراما تناقش التنمر ضد الفتيات

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تستعد شبكة نتفليكس لعرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» ، يوم 12 أغسطس الجاري، والذي يعد من نوع الدراما الشبابية التشويقية ، المسلسل من كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالتعاون مع إسلام الشوملي، وإخراج تيما الشوملي.

ويقدم مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» قصة فتاة في المرحلة الثانوية تتعرض للتنمر ، فتجمع مجموعة من البنات المهمّشات ، ويخططون معًا للإنتقام المثالي للرد على المتنمرين، عالم الروابي الخيالي مليء بالدراما والأسرار ويسلط الضوء على المشاكل التي تواجه البنات في هذه المرحلة العمرية.

ويعرض مسلسل «مدرسة الروابي للبنات» مترجماً إلى أكثر من ٣٢ لغة في ١٩٠ دولة حول العالم، وسيكون متوفراً أيضا بالوصف الصوتي باللغة العربية لضعاف البصر والمكفوفين، والوصف النصي باللغة العربية لضعاف السمع.

المسلسل بطولة ركين سعد، أندريا طايع، نور طاهر، جوانا عريضة، سلسبيلا، يارا مصطفى وبالاشتراك مع الفنانتين القديرتين نادرة عمران وريم سعادة ، وهو من إخراج تيما الشوملي ، كتابة وتأليف تيما الشوملي، شيرين كمال وإسلام الشوملي.