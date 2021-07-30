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الكشف على 1078 مواطنًا بالقافلة الطبية بمركز قوص

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا أن إدارة القوافل الطبية بالمديرية قد نجحت في الكشف عن 1078 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية خزام بمركز قوص.

وأوضح أن القافلة شملت العديد من العيادات المتنقلة، حيث تم الكشف على 300 باطنة، 82 جراحة، 64 نساء، 49 تنظيم أسرة، 332 جلدية، 251 أطفال، بالإضافة إلى عمل 39 تحليلًا بمعمل الدم و19 بمعمل الطفيليات و30 سونار، كما ضمت القافلة عمل 15 أشعة للمواطنين المحتاجين لذلك.

قافلة طبية مجانية بقنا

وأوضح تاوضروس أن القافلة الطبية نفذت ندوات توعية لـ 93 مواطنًا عن طرق الوقاية وكيفية تجنب ، بالإضافة إلى عمل 3 قرارات علاج على نفقة الدولة.

قافلة طبية مجانية بقنا
قافلة طبية مجانية بقنا

المصرى اليوم

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