نجوم الغناء والموسيقى ينعشون حفلات الصيف بالأوبرا

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تواصل دار الأوبرا المصرية إحياء حفلاتها بموسم الصيف، على خشبة مسرح النافورة بساحة الأوبرا، الذي يشهد تنظيم 11 حفلا على مدار الشهر لكبار نجوم الغناء.

فبعد تعافيه من الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها، يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر حفلا بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى، ومشاركة مطربى الأوبرا ياسر سليمان وإيمان عبدالغنى، وذلك في الثامنة مساء الغد- الأحد- على مسرح النافورة بالأوبرا.

ويتضمن البرنامج فاصلين يشدو خلال الثانى هانى شاكر بنخبة مختارة من أجمل أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفنى ،إلى جانب مجموعة من أغانى الطرب العربى، منها «بلدى، بقالى كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، يا ريتنى، أنا قلبى ليك، سألتك، خايف مرة أحب، وعد منى، بعد حبك، بحبك أنا، جواب، قل لى عمل لك إيه، لسه بتسألى، أحلف بسماها، إلى جانب أحدث أعماله لو سمحتوا».

حفلات الصيف بالأوبرا

أما الفاصل الأول فيتغنى خلاله ياسر سليمان بـ«قدك المياس ويا ليلة ماجانى الغالى» وتؤدى إيمان عبدالغنى «قلبى دليلى، بيت العز، نسم علينا الهوا وأنا بعشقك».

يلى ذلك حفل للموسيقار هشام خرما، الإثنين، 2 أغسطس، بعد نجاح آخر مؤلفاته بمسلسل «النهاية» للنجم يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامى، العمل الذي عرض ضمن المائدة الرمضانية في 2020، وكان «هشام» قد انتهى مؤخرًا من تأليف الموسيقى التصويرية لمسلسل «المنصة» الجزء الثانى، وهو العمل الذي يشارك في بطولته مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، سلوم حداد.

ويحيى المطرب محمد محسن حفل، الخميس المقبل، يغنى خلالها عددا من أغانيه الخاصة، من بينها «أهلا بيك، عطشان، من زمان جداً، ليلة إمبارح، بقالك مدة، حبايب زمان، كل دا كان ليه، العالية رأسى، أنا أتوب عن حبك أنا، حضنك حياة، التحفجية، حبات الندى، آهو دا اللى صار، زى أغانى زمان، خايف أقول اللى في قلبى، البحر بيضحك ليه، حبيبتى يا حتة من خيالى، مضناك جفاه».

حفلات الصيف بالأوبرا

يتبعه حفل لفريق «مسار إجبارى»، الأربعاء، 11 أغسطس، ويضم الباند أحمد حافظ وأيمن مسعود وهانى الدقاق ومحمد صيام وتامر عطاالله، دعاء عبدالوهاب وتيمور وعمر أبودومة، ويغنون خلال الحفل أغانى «صاحب، فاكرة، للحزن أصول، نهايات الحكاوى، كائن فضائى، مطلوب حبيب، أوقات».

يتبعه حفل المطربة بلقيس، الخميس 12 أغسطس، بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة، ومن المقرر أن تقدم بلقيس برنامجا غنائيا يتضمن نخبة من أعمالها الخاصة التي قدمتها على مدار مشوارها الفنى، خاصة آخر أغنياتها التي حققت نجاحاً كبيراً مؤخرا وهما «ممكن» وأغنية «انتهى» اللتان تصدرتا محركات البحث على مواقع السوشيال ميديا.

وتحيى دار الأوبرا كذلك حفلا بمناسبة ذكرى ميلاد الفنان محمد فوزى، بتاريخ 19 أغسطس، بحفل جماهيرى بمشاركة نجوم ومطربى الأوبرا يغنون ويعزفون عددا من أغانيه وألحانه.

حفلات الصيف بالأوبرا

ويقدم فريق «وسط البلد» حفلا على مسرح النافورة، الجمعة 20 أغسطس، ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها «قربيلى، وسط البلد، أنتيكا، هيلاهوب، عم مينا، مجنون، إتكلمى، بإمكان، شمس النهار».

وتحت قيادة المايسترو هشام جبر، تقدم أوركسترا أوبرا القاهرة حفلا تحت عنوان «موسيقى أفلام يوسف شاهين»، السبت، 21 أغسطس.

حفلات الصيف بالأوبرا

وتتواصل حفلات الشهر بحفلين متواصلين 26، 27 أغسطس، «جالا» لفرقة أوبرا القاهرة التي تعزف أشهر أغانى يوتشيللى وسيناترا وأغانى المسرحيات الغنائية.

يتبعه حفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى، السبت، 28 أغسطس، بمشاركة المطربة أمينة خيرت التي تقدم مجموعة من المقطوعات والأغانى المتنوعة تحت قيادة المايسترو أحمد الصعيدى.