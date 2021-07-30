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فنون شعبية وكورال أطفال بقصر ثقافة المنيا

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فنون شعبية وكورال أطفال بقصر ثقافة المنيا فنون شعبية وكورال أطفال بقصر ثقافة المنيا

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أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى، حيث قدم كورال أطفال قصر ثقافة المنيا عرض فنى وكوكتيل من الأغانى، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلى، كما قدمت فرقة فنون شعبية قصر ثقافة المنيا عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة منها «سامر التحطيب، والتنورة، ونخل عالى» والفرقة من تدريب الكابتن سيد تونى.

ناقش بيت ثقافة جاهين كتاب بعنوان «نجيب محفوظ والسينما» ناقشته هيام عبدالمبدى صبرى وتحدث الكتاب عن نجيب محفوظ وإبداعاته في السينما المصرية، كما قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لفيلم «ناصر ٥٦» احتفالا بذكرى ثورة ٢٣ يوليو، بجانب فقرة لإكتشاف المواهب من رواد الموقع في الغناء للفنانة رنا مصطفى نبيل

نظم قصر ثقافة ملوى ورشة فنية الرسم بألوان الزيت تنفيذ مشرف النشاط، بينما أقامت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية ورشة حكى للأطفال عن «ثورة يوليو» قدمتها سناء فهمى تناولت فيها أسباب ثورة يوليو وأهم النتائج المترتبة عليها.

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