فرق قصور الثقافة تواصل عروضها بصيف إسكندرية

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واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم فعالياتها الفنية بـ «صيف إسكندرية»، حيث قدمت فرق «المنيا، الشرقية» للفنون الشعبية، بالإضافة لفرقة التنورة التراثية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، عروضها الفنية على مسارح قصور الثقافة بفرع ثقافة الإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

فعلى مسرح قصر ثقافة الشاطبي قدمت فرقة التنورة التراثية فقراتها الفنية المميزة، إلى جانب عرض التحميلة وعرض آخر بمصاحبة المزمار الصعيدي وذلك بقيادة المدرب أسامة فراج، وعلى مسرح قصر ثقافة الأنفوشي قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة المدرب سيد توني، باقة من التابلوهات التي تعكس التراث الشعبي بمحافظة المنيا، منها «نخل عالي، سامر التحطيب»، إلى جانب فقرة الآلات الشعبية، والتنورة على أنغام المديح النبوي «مدد يا رسول الله، وطلع البدر علينا»، أما مسرح قصر ثقافة مصطفى كامل فشهد عرضا فنيا لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التي قدمت مجموعة من التابلوهات الاستعراضية منها «السقايين، الحواية، الشمعدان، العصا، التنورة وتابلوه الحصان الشرقاوي» بقيادة المدرب طارق جابر.

يذكر أن فعاليات صيف إسكندرية مستمرة حتى منتصف أغسطس المقبل، بمشاركة عدد من الفرق الفنية التابعة للهيئة من مختلف المحافظات، بهدف تقديم جرعة ثقافية مكثفة للجماهير وتعريفهم بما تقدمه قصور الثقافة من فنون وخاصة للمصطافين في المدن الساحلية في فترة الإجازة الصيفية.