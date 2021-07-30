انتحار طالبة بسبب صعوبة امتحانات الثانوية.. وشاب يقتل نفسه بعد مشاجرة مع والده بالمنوفية

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شهدت منطقة عزبة كفر صقر التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، الجمعة، حالتي انتحار لشاب وفتاة، وتم نقل جثتيهما لمستشفى السادات المركزي.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز السادات، يفيد بتلقي بلاغا من الأهالي بمصرع شاب وفتاة، بعزبة صقر التابعة للوحدة المحلية لكفر داوود دائرة المركز.

وأكدت التحريات وجود حالتي انتحار، الأولى لشاب يدعى «م.ن.ع» 21 عام شنقًا، لسوء حالته النفسية بعد تركه للعمل ومشاجرة بينه وبين والده، والثانية لفتاة تدعى «آ.م.ا»، 17 عامًا، لسوء حالتها النفسية، بسبب صعوبة امتحانات الثانوية العامة، مستخدمة حبة الغلال القاتلة.

تحرر محضران بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعتين، ونقل الحالتين لمقر الطب الشرعي.