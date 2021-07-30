5 أسباب تجعل مانشستر يونايتد مرشحًا للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم المُقبل

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لقد كانت فترة انتقالات صيفية رائعة لمانشستر يونايتد. قام الشياطين الحمر بعدد التغيرات الإدارية في نهاية موسم 2020-21. حيث عينوا جون مورتوج ليكون مدير كرة القدم واللاعب السابق دارين فليتشر كمدير فني.

قام ماثيو جادج بعمل ممتاز كمدير لمفاوضات كرة القدم. إن إنشاء الهيكل المُناسب قد ترجم إلى نتائج فورية في سوق الانتقالات. لقد وقعوا مع جادون سانشو ورفائيل فاران مقابل 107 مليون جنيه إسترليني + إضافات.

حصل المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير أخيرًا على الدعم الذي يستحقه في فترة الانتقالات. لقد قاد فريق الشياطين الحمر إلى المركزين الثالث والثاني في مواسم متتالية. الآن هو بحاجة إلى الفوز بالألقاب وقد يكون موسم 2021-22 هو الذي يقدم فيه أداءً جيدًا في هذا الصدد.

دعونا نلقي نظرة على خمسة أسباب تجعل مانشستر يونايتد يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

5- مانشستر يونايتد يتمتع أخيرًا بترسانة لاعبين:

جدد مانشستر يونايتد تركيزه على نظام الشباب تحت قيادة أولي جونار سولشاير. تم إجراء العديد من التغيرات عالية الجودة لإعداد الشباب. يمتلك الشياطين الحمر الآن أسطولًا من الشباب الممتازين المتحمسين للظهور مع الفريق الأول.

جيمس جارنر، شولا شوريتير، أنتوني إيلانجا وهانيبال مجبري هم بعض اللاعبين الشباب الواعدين الذين شاركوا بالفعل مع الفريق الأول، وبينما أظهر عماد ديالو ومضات من التألق. تألق الشاب الواعد الآخر، فاكوندو بيليستري، في فترة ما قبل الموسم.

وقع المهاجمان الشابان جو هوجيل وتشارلي ماكنيل عقودًا جديدة. في حين أنه من المؤكد أن يتم شحن بعض هؤلاء اللاعبين على سبيل الإعارة، سيحتفظ سولشاير ببعضهم لما يتوقع أن يكون موسمًا شاقًا.

على الرغم من أنهم لم يحققوا هذا النوع من العمق في الفريق الذي يتمتع به جيرانهم مانشستر سيتي، إلا أن الشياطين الحمر يقتربون. لديهم الكثير من الخيارات في جميع المواقف.

يمكن أن يلعب أنتوني مارسيال وماسون جرينوود على الأجنحة وأيضًا كمهاجمين. هذا يعني أنه يمكن أن يكونوا احتياطيين لكافاني وراشفورد وسانشو الذين من المتوقع أن يبدأوا مع يونايتد.

يعد كل من إريك بيلي وفيكتور ليندلوف وأكسل توانزيبي وتيدن منجي من خيارات قلب الدفاع الاحتياطية، بينما يعد أليكس تيليس خارج الخدمة حاليًا لبضعة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل. وقد يكون براندون ويليامز مساعدًا لآرون وان بيساكا.

فضل سولشاير استخدام فريد وسكوت مكتوميناي وبول بوجبا وبرونو فرنانديز في خط الوسط. لديه أيضًا لاعبون مثل نيمانيا ماتيتش وخوان ماتا وجيمس جارنر ودوني فان دي بيك الذين سيدفعون جميعًا للحصول على مركز أساسي في خط الوسط.

وصول توم هيتون يعني أن مركز حراسة المرمى مجهز جيدًا في الوقت الحالي أيضًا. إذا استمر كل من دين هندرسون وديفيد دي خيا، فستكون هناك مسابقة مثيرة بين الثلاثة لتحديد الحارس الأساسي للشياطين الحمر في الموسم الجديد.

4- مانشستر يونايتد يضم واحد من أفضل خطوط الوسط في البريميرليج:

يمكن القول إن بول بوجبا كان أفضل لاعب في فرنسا في يورو 2020. لقد كان ممتازًا إلى جانب نجولو كانتي، حيث أظهر لمساته الذكية وقدم تمريرات مُذهلة إلى مهاجميه باستمرار.

يتم ربط بوجبا بخروج لكن هذا سيكون الوقت الخطأ بالنسبة للفرنسي ليتم إنزاله. كان الجمع بين بوجبا وبرونو فرنانديز في خط الوسط عاملاً أساسيًا لمانشستر يونايتد ليحظى بموسم لائق في المرة الماضية.

انتقل سكوت مكتوميناي من قوة إلى قوة وكان أفضل لاعب في اليونايتد في نهائي الدوري الأوروبي أمام فريق فياريال الإسباني. حظي فريد ببطولة رائعة في كوبا أمريكا 2021، بينما قضى جيمس جارنر فترة إعارة ممتازة مع نوتنجهام فورست.

إذا تمكن سولشاير من إيجاد طريقة للحصول على أفضل ما في الموهبة الموجودة تحت تصرفه، فإن مانشستر يونايتد سيواجه تحديًا على جميع الجبهات في موسم 2021-22.

3- قوة هجومية:

وفقًا للتقارير، أخبر مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير فريقه أنه يريد أن يلعب بتشكيلة 4-3-3 أكثر هجومية هذا الموسم. حتى الآن، ذهب سولشاير مع اثنين من لاعبي خط الوسط لتسهيل الاستقرار في خط وسط مانشستر يونايتد.

ومع ذلك، فإن المشكلة في هذا هو أن الشياطين الحمر لديهم لاعبو خط وسط مهاجمون ممتازون في دوني فان دي بيك، بول بوجبا وبرونو فرنانديز. تم استيعاب بوجبا كلاعب وسط في الجانب الأيسر عدة مرات في موسم 2020-21.

قضى فان دي بيك معظم وقته على مقاعد الاحتياط. ولكن الآن بعد أن أصبح لدى سولشاير ثنائي رائع في قلب الدفاع وأضاف سانشو إلى هذا المزيج، يمكنهم تحمل لعب كرة قدم أكثر هجومية. لطالما دافع النرويجي عن لعب كرة القدم ذات العقلية الهجومية ولديه أخيرًا نوع الفريق الذي يمكن أن يساعده في تحقيق ذلك.

2- دخول رافائيل فاران يجعل خط دفاع اليونايتد أكثر صلابة:

غيّر أولي جونار سولشاير مظهر دفاع مانشستر يونايتد. بعد أن حصل الآن على خدمات رافائيل فاران، الذي سيخضع لفحص طبي، أصبح لمانشستر يونايتد قلب دفاع من الطراز العالمي. ماجواير وفاران ماهران في اللعب من الخلف وهما ممتازان من الناحية الدفاعية أيضًا.

كلاهما يمتلكان القوة في ألعاب الهواء ونأمل أن يحد هذا من تلقي الأهداف من الكرات الثابتة. من المتوقع أيضًا أن يكون لتعيين إريك رامسي مدربًا للركلات الثابتة تأثير إيجابي على جانبي الملعب.

آرون وان بيساكا هو أحد أفضل اللاعبين في عالم الدفاع عندما يتعلق الأمر بالدفاع الفردي. أثبت لوك شو نفسه كواحد من أفضل لاعبي الظهير الأيسر في أوروبا.

سولشاير لديه الآن خط دفاع من الطراز العالمي. لاستعارة سطر من كتاب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، «الهجوم يفوز بالمباريات، والدفاع يفوز بالألقاب».

1- جادون سانشو:

حصلت قصة انتقال جادون سانشو على نوع التغطية التي تتمتع بها نظرًا للأهمية المطلقة لمثل هذا التوقيع مع مانشستر يونايتد. لقد عمل الشياطين الحمر بدون جناح أيمن لعدة سنوات حتى الآن. يعد سانشو أحد أفضل الأجنحة في العالم.

في موسم 2020-21، سجل 16 هدفًا وقدم 20 تمريرة حاسمة في 38 مباراة بجميع المسابقات. مانشستر يونايتد لديه بالفعل خط أمامي جيد. إدينسون كافاني هو الخيار الأول للاعب رقم 9. ماركوس راشفورد جعل الجناح الأيسر لاعبه الخاص.

يعتبر ماسون جرينوود وأنتوني مارسيال حراس مرمى ممتازين في يومهم. سيضيف دخول سانشو بعدًا آخر لهجوم الشياطين الحمر. يعتبر الرجل الإنجليزي قوة إبداعية وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تلعب هذه الديناميكية في الميدان.