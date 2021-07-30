شيخ الأزهر: الاتجار بالبشر حرام شرعا وأدعو لفرض مزيد من الرقابة لاستئصاله

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قال الدكتور أحمد الطيب، شيح الأزهر، إن الاتجار بالبشر حرام شرعا.

وأوضح شيخ الأزهر، في تغريدة له على تويتر نشرها باللغتين العربية والإنجليزية: «جاء الإسلام ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ فحرم الله الرق بكل أشكاله وصوره، ووضع الشرائع الملزمة التي تحارب ظلم الإنسان وإهدار كرامته، وتؤصِّل للمساواة بين الناس جميعًا».

وأضاف: «يَحرُمُ شرعًا الاتجار بالبشر، وأدعو إلى تجريم كل أشكاله، وفرض مزيدٍ من الرقابة لاستئصاله، وضرورة دعم ضحاياه».

ويصادف اليوم 30 يوليو اليوم العالمي للاتجار بالبشر.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013.