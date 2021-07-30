أخبار عاجلة

العالم يقترب من 5 مليارات جرعة لقاح وعين أمريكا على "الثالثة" -
افتتاح الدورة المكثفة لطب الأطفال بمستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي -
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا -
الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

شيخ الأزهر: الاتجار بالبشر حرام شرعا وأدعو لفرض مزيد من الرقابة لاستئصاله

Print
شيخ الأزهر: الاتجار بالبشر حرام شرعا وأدعو لفرض مزيد من الرقابة لاستئصاله شيخ الأزهر: الاتجار بالبشر حرام شرعا وأدعو لفرض مزيد من الرقابة لاستئصاله

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الطيب، شيح الأزهر، إن الاتجار بالبشر حرام شرعا.

وأوضح شيخ الأزهر، في تغريدة له على تويتر نشرها باللغتين العربية والإنجليزية: «جاء الإسلام ليحرر الإنسانية من عاداتٍ جاهليةٍ أرهقت الناس قرونًا عديدةً؛ فحرم الله الرق بكل أشكاله وصوره، ووضع الشرائع الملزمة التي تحارب ظلم الإنسان وإهدار كرامته، وتؤصِّل للمساواة بين الناس جميعًا».

وأضاف: «يَحرُمُ شرعًا الاتجار بالبشر، وأدعو إلى تجريم كل أشكاله، وفرض مزيدٍ من الرقابة لاستئصاله، وضرورة دعم ضحاياه».

ويصادف اليوم 30 يوليو اليوم العالمي للاتجار بالبشر.

وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبار 30 يوليو اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في عام 2013.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال هايتي إلى 1297 قتيلا

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

اليوم.. محاكمة 10 متهمين في «أحداث عنف المطرية»

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية

اليوم.. إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق الدكرور الإرهابية