محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمدينتي بنها وكفر شكر (تفاصيل وصور)

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أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الجمعة، جولة مفاجئه لمدينتي بنها وكفر شكر لمتابعة منظومة النظافة وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى تفقد مستشفى كفر شكر المركزي ومركز اللقاحات والأمصال للتطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال بيان صحفي الجمعة، إن المحافظ بدأ جولته بمدينة بنها لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع، موجها رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة ورفع القمامة من الصناديق أولا بأول والاهتمام بالشوارع الجانبية.

كما تفقد الهجان شارع 10 بمنطقة الفلل بمدينة بنها بناء على شكوى المواطنين من ارتفاع مطابق الصرف الصحي بالشارع الجاري رصفه، وعلى الفور كلف باستكمال أعمال الرصف حتى الوصول إلى المستوى المناسب للشارع، موجها بالبدء في الرصف خلال يومين.

كما وجه بإزالة جميع السيارات المخالفة لأماكن الانتظار بالشارع المجاور لمبنى مديرية الطرق والنقل بالمحافظة إمتداد الرياح التوفيقي، والتي تتسبب في تعطيل الحركة المرورية وتضييق الشارع، وذلك أيضا في استجابة لشكوى المواطنين.

وتابع الهجان جولته المفاجئة بمستشفى كفر شكر المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ واطمأن على تواجد الأطباء، كما قام فريق المتابعة الميدانية بالمحافظة بمتابعة حركة دفاتر الحضور والانصراف للأطباء والعاملين بالمستشفى والتأكد من انتظام العمل بالمستشفى.

وتفقد أقسام الأشعة بمختلف أنواعها وقسم الغسيل الكلوي وحضانات الأطفال والأقسام الداخلية والمعامل حيث أوضح محافظ القليوبية، أنه تم تجهيز المستشفى بعدد 230 سرير وعدد 14 سرير عناية مركزة، و٢٩ حضانة للأطفال المبتسرين ووحدة للأشعة المقطعية، وتجهيز معمل الكيمياء بالتحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية، وتبلغ تكلفة المستشفى حوالي 220 مليون جنيه.

كما تفقد المحافظ مركز اللقاحات والأمصال والذي يعد من أكبر مراكز تلقي اللقاح بالمحافظة حيث استقبل المركز كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح فيروس كورونا، ممن أرسلت لهم وزارة الصحة رسائل لموعد تلقي اللقاح بعد تسجيلهم على الموقع الإلكتروني،حيث وجه المحافظ بزيادة الأطقم الطبية بالمركز لاستيعاب المترددين على المركز لتلقي اللقاح ووجه بتنظيم المواطنين في الأماكن المخصصة لهم، ومن الجدير بالذكر أن عدد من تلقى اللقاح من مواطني المحافظة بلغ ٨٤٦٧٧ مواطن ومواطنة، وذلك عبر ١١ مركز تطعيم لمصل كورونا وهي مراكز كفر شكر وسنديون بقليوب وسندبيس بالقناطر الخيرية والأحراز بشبين القناطر ومشتهر بطوخ وبنك الدم بأسنيت والمركز الطبي العام بالقناطر الخيرية ومستشفى شبين المركزي ومستشفى رمد بنها ومركز طبي حجازي بحي غرب شبرا الخيمة والحي الثاني بالعبور .

وخلال الجولة تفقد «الهجان»، المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، والتي يجري تنفيذها حيث تفقد المحافظ ترعة سيدي عامر بكفر شكر والتي تم الانتهاء من تبطينها بطول 3 كيلو و300 متر بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، حيث وجه المحافظ المواطنين بالقرية بالحفاظ على الترعة وعدم القاء المخلفات بها.

وفي ختام الجولة لاحظ المحافظ وجود ملاهي وإشغالات تعوق الطريق عند قرية جمجرة بمدينة بنها، وعلى الفور وجه بسرعة نقلها لتيسير الحركة المرورية.

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمدينتي بنها وكفر شكر

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمدينتي بنها وكفر شكر

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمدينتي بنها وكفر شكر

محافظ القليوبية في جولة مفاجئة لمدينتي بنها وكفر شكر