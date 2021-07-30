حالة الطقس غدًا .. ارتفاع مستمر في درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

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ترتفع درجات الحرارة غدًا السبت وتستمر فى الارتفاع حتى نهاية الأسبوع المقبل، وترتفع درجات الحرارة غدًا عن السائدة خلال حالة الطقس اليوم، وتصل درجة الحرارة المحسوسة فى القاهرة غدًا إلي 41 درجة، وتكون أعلي درجة حرارة للعظمي فى مصر غدًا 42 درجة فى جنوب الصعيد بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وتواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال الأسبوع المقبل لتصل فى نهاية المقبل إلي 44 درجة.

حالة الطقس فى مصر غدًا

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا شديد الحرارة رطب فى القاهرة والوجه البحري، ويتوقع أن يكون حار رطب في السواحل الشمالية وشديد الحرارة علي جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس خلال ساعات الليل رطب معتدل الحرارة في أنحاء مصر.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة والموج يتراوح بين متر ونصف ومترين والرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر معتدل أيضًا والموج يرتفع من متر إلي مترين إلا ربع، واتجاه الرياح من جنوبية غربية إلي شمالية غربية.

وتكون أهم الظواهر الجوية المتوقعة ضمن أخبار الطقس غدًا استمرار الشبورة في الصباح على الطرق المتجهة من وإلي القاهرة وأيضًا السواحل الشمالية والوجه البحري، ويستمر نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

تتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة فى القاهرة المتوقعة غدًا 39-26 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، وتكون درجة الحرارة فى الإسكندرية غدًا 33-25 وتكون درجة الحرارة المحسوسة 36 درجة.

تكون درجات الحرارة العظمي الأعلي فى مصر غدًا 42 درجة فى أسوان وقنا والأقصر وإدفو وتصل درجة الحرارة المحسوسة 43 والصغري 27 فى فى قنا وإدفو و28 درجة فى أسوان والأقصر.

وتكون أقل درجة الحرارة العظمي الأقل فى مصر 32 درجة فى مطروح والمحسوسة هناك 35 درجة والصغري 24 درجة.

وتصل درجة الحرارة المحسوسة إلي 42 درجة فى أبو سمبل وسوهاج والغردقة وشرم الشيخ ونويبع، كما تصل إلي 41 درجة فى القاهرة وشبين الكوم وسيوة والإسماعيلية ورأس سدر والفيوم وبني سويف وشلاتين.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

تواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال الأسبوع المقبل وتكون درجات الحرارة للعظمي والمحسوسة المتوقعتين فى القاهرة الكبري والوجه البحري من الأحد إلي الثلاثاء 40-42 وترتفع الأربعاء إلي 41-43، وتصل الخميس إلي 42-44 درجة، فى السواحل الشمالية تكون من الأحد إلي الثلاثاء 34-37 وترتفع الأربعاء والخميس إلي 35-38 درجة، وتكون فى جنوب سيناء يوم الأحد 39-42 وترتفع من الإثنين للأربعاء إلي 40-43، وتصل الخميس إلي 41-44 درجة.

ويتوقع درجات الحرارة فى شمال الصعيد الأحد والإثنين 41-43 وترتفع من الثلاثاء للخميس 42-44، وتكون درجات الحرارة فى جنوب الصعيد فتكون الأحد والإثنين 43-44، وترتفع من الثلاثاء للخميس إلي 44-45 درجة.

حالة الطقس غدًا .. ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة لنهاية الأسبوع

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