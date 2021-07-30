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منعطف جديد في مسار بطولة «السوبر ليج»

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منعطف جديد في مسار بطولة «السوبر ليج» منعطف جديد في مسار بطولة «السوبر ليج»

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أعربت أندية برشلونة، يوفنتوس وريال مدريد عن رضاها عن قرار المحكمة في مدريد بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بوقف الإجراءات المتخذة ضد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي «السوبر ليج»، بما في ذلك الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة ورفع العقوبات والقيود المفروضة على الأندية التسعة الأخرى.

قبلت المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي دوري السوبر الأوروبي، ورفضت استئناف اليويفا وشددت على انه إذا لم يمتثل الأخير للقرار، فسيتم إصدار غرامات ومسؤولية جنائية بحق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

يذكر أنه سيتم تقييم القضية من قبل محكمة العدل الأوروبية، والتي ستحلل موقف «احتكار» اليويفا لكرة القدم الأوروبية، بحسب ما ذكره البيان الصادر من الأندية الثلاثة.

أضافت الأندية الثلاثة في بيانها أنه من واجبهم التعامل مع المشاكل الخطيرة التي تواجه كرة القدم. حيث اعتمد اليويفا نفسه كمشرع ومشغل حصري والمعترف الوحيد به لحقوق المسابقات الأوروبية، بالإضافة إلى كونه المنظم.

هذا الموقف الاحتكاري والمتضارب يضر بكرة القدم وتوازنها التنافسي. كما إن الضوابط المالية غير كافية وتم تطبيقها بشكل غير صحيح. يجب ضمان سيطرة الأندية المشاركة في المسابقات الأوروبية على المنافسات.

واختتم البيان بـ: «يسعدنا أنه، من الآن فصاعدًا، لن نتعرض لتهديدات اليويفا الحالية. هدفنا هو مواصلة تطوير مشروع السوبر ليج من حيث طريقة بناءة، معتمدين على مساهمة وتعاون جميع أصحاب المصالح في كرة القدم: المشجعين واللاعبين والمدربين والأندية والبطولات والاتحادات الوطنية والدولية. نحن ندرك أن بعض عناصر مقترحنا يمكن مراجعتها، وبطبيعة الحال، يمكن تطبيق ذلك من خلال الحوار وتوافق الآراء. نظل على ثقة من نجاح هذا المشروع الذي سيحترم دائمًا تشريعات الاتحاد الأوروبي».

المصرى اليوم

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