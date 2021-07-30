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رسميًا .. آرسنال يتعاقد مع بن وايت

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رسميًا .. آرسنال يتعاقد مع بن وايت رسميًا .. آرسنال يتعاقد مع بن وايت

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تعاقد أرسنال بشكل رسمي مع المدافع الإنجليزي بن وايت من برايتون مقابل 50 مليون باوند.

وافق اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي تم استدعاؤه مؤخرًا في تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة يورو 2020 بقيادة جاريث ساوثجيت، على عقد طويل الأمد في استاد الإمارات.

وأشارت «سكاي» إلى أن اللاعب وقع عقدًا لمدة 5 سنوات مع خيار التمديد لموسم آخر مع الجانرز.

وسيحصل اللاعب على القميص رقم 4 في أرسنال، وهو القميص الذي كان من المفترض ان يرتديه المدافع الفرنسي الشاب، ويليام صاليبا، والذي غادر على سبيل الإعارة هذا الصيف إلى مارسيليا.

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