نائب رئيس الاتحاد الدولى للكاراتيه يتغنى بالظهور الأول للعبة في الأولمبياد

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أكد اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن الظهور الأول للكاراتيه في الأولمبياد سيكون له الصدى العالمي الجميل من خلال أولمبياد طوكيو 2020، في ظل وجود 82 لاعبا ولاعبة من مختلف دول العالم يتنافسون معا في نيبون بودوكان المعقل الروحي للفنون القتالية التقليدية في اليابان والذي تم تشييده عام 1964.

وقال الرزوقي في تصريحات خاصة لوكالات الأنباء: «الجهود الكبيرة التي بذلت خلال السنوات الماضية نجحنا فيها في إقناع اللجنة الأولمبية بالظهور في هذا الحدث الكبير».

وأردف ناصر عبدالرزاق الرزوقي: «لدينا قناعة كبيرة بأن الكاراتيه مهم أن يظهر في الأولمبياد، كونها رياضة لها الكثير من الممارسين والعشاق على مستوى العالم».

وأضاف: «هناك الكثير من نجوم العالم سوف يبهرون المتابعين والمشاهدين في طوكيو 2020 ومنهم 11 لاعبا ولاعبة من الوطن العربي تأهلوا من خلال المنافسات التي جرت خلال الفترات السابقة في بطولات متنوعة على مستوى العالم من أجل التأهل لهذا الحدث الذي كان يُعد حلما لجميع الرياضيين».

وأكد: «يتواجد من مصر وحدها 5 لاعبين (جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف وعبدالله ممدوح ورضوى السيد) إضافة إلى طارق الحامدي من السعودية وعبدالله مصاطفه من الأردن ومحمد الموسوي من الكويت وابتسام صديني من المغرب ووائل صهيب من سوريا ولمياء مطوب من الجزائر».

وأكد الرزوقي أن الرياضة العربية ستكون على موعد مع ميداليات أولمبية لأول مرة مع رياضة الكاراتيه، لوجود كفاءات على مستوى عالمي خاصة في مصر، إضافة إلى وجود مواهب مختلفة عربية تأهلت عن جدارة.

وشدد: «بذلنا جهدا كبيرا خلال السنوات الماضية لكي نكون على المسرح الأولمبي للتزايد المستمر في عدد الممارسين للعبة، ويكفي للدلالة مثلا على ذلك أن لدينا بلدانا عربية يفوق عدد اللاعبين فيها عن المليون مثلما هو الحال في مصر».

وزاد: «الظهور الأول لنا سيكون في طوكيو رغم التاريخ الطويل والممتد للكاراتيه على مستوى العالم من خلال أحداث عالمية كبيرة ورغم ذلك ربما نغيب عن أولمبياد 2024 في فرنسا».

وأشار: «هناك محاولات يتم بذلها لجعل اللعبة تستمر في الحدث المقبل، نظرا للتواجد الكبير لها على مستوى العالم من بطولات ومنافسات وتزايد مستمر في الممارسين».

وفي لعبة الكاراتيه يوجد نوعان من المنافسات وهما كاتا (حركات) وكوميتيه (القتال)، وفي الأولى يؤدي الأفراد حركات هجومية ودفاعية ضد منافس افتراضي ويتم تسجيل النقاط بناء على عوامل منها السرعة والإيقاع والتوازن والحدة والقوة.

ويختار المتسابقون من بين 102 حركة ولا يسمح بتكرار نفس الكاتا في مسابقة واحدة، وفي الكوميتيه يتواجه متسابقان بهدف توجيه ضربات في مناطق محددة لجمع ما بين نقطة و3 نقاط، ويتنافسون على 8 ميداليات ذهبية منها واحدة للكاتا للرجال وأخرى للسيدات.

وتنقسم منافسات الكوميتيه إلى 3 أوزان للرجال (أقل من 67 وأقل من 75 وأكثر من 75 كيلوجراما)، و3 أوزان للسيدات (أقل من 55 وأقل من 61 وأكثر من 61 كيلوجراما).