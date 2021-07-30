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صبري عباس يشيد بتألق أبطال ببطولة المجمع السابع

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صبري عباس يشيد بتألق أبطال الزمالك ببطولة المجمع السابع صبري عباس يشيد بتألق أبطال ببطولة المجمع السابع

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أعرب صبري عباس المدير الفني للتنس الأرضي بالزمالك عن سعادته لما حققه أبطال مرحلة الناشئين ببطولة المجمع السابع، والتي أقيمت على ملاعب أندية جرين ديزرت والخمائل والمقاولون ومارينا وبلاتنيوم.

وجاء في المركز الأول كل من، كريم تامر بمنافسات( فردي وجماعي)، سما ياسر، جودي أحمد، آدم مصطفى، سما ياسر، كنزي يسري، ملك أكرم، مريم شادي، معتز إسلام، هنا أسامة.

وحصد الميدالية الفضية كل من، سما على، سارة إبراهيم، لى لى عاشور، تيام كامل، محمد باسم، جودي عبد المعطي، مرام حاتم، سعادأحمد، سما ياسر.

وحصل على الميدالية البرونزية كل من، ريتال محمد، هنا أحمد، حمزه محمود، آدم يسري.

المصرى اليوم

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