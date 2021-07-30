بسبب الأهلي وبالميراس.. صحيفة برازيلية تحذر منتخبها الأولمبي من محمد الشناوي

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قامت صحيفة برازيلية بتسليط الضوء على المستوى الرائع الذي يقدمه حالرس الدولي محمد الشناوي رفقة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل في أولمبياد طوكيو 2020.

ويواجه منتخب مصر نظيره البرازيل في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة بشغف، وذلك غدًا السبت في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وقالت صحيفة «uol»، إن محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر يشكل تهديدًا حقيقيًا على البرازيل في المواجهة المقبلة، وحال أراد لاعبو السامبا التأهل يجب هزيمة هذا الحارس أولًا.

وأضافت: «على لاعبي المنتخب البرازيلي هزيمة محمد الشناوي حارس مصر أولًا الذي يعامل كبطل».

وواصلت: «الجماهير البرزيلية تعرف الشناوي جيدًا خاصة بعد المباراة أمام بالميراس في كأس العالم للأندية منذ 5 شهور في الدوحة».