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سيدات الطائرة بالزمالك يخضعن لقياسات بدنية قبل انطلاق الموسم الجديد

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سيدات الطائرة بالزمالك يخضعن لقياسات بدنية قبل انطلاق الموسم الجديد سيدات الطائرة بالزمالك يخضعن لقياسات بدنية قبل انطلاق الموسم الجديد

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بدأ الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي بقيادة كابتن عصام عبد العاطي فترة إعداد للموسم الجديد المقرر انطلاقه في أكتوبرالمقبل.

وعقد الجهاز الفني للفريق جلسة مع اللاعبات قبل بدء المران تحدث خلالها المدير الفني عن خطة العمل في الموسم الجديد.

وخضعت لاعبات الزمالك لقياسات بدنية على هامش المران، وبعدها أدت اللاعبات تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة.

وقرر الجهاز الفني ان يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت بصالة المغطاة بالنادي.

ويتكون الجهاز الفني للزمالك من: عصام عبد المعطي مديرا فنيا، وناهد عبد المنعم مدربا عاما، ومروة خالد طبيب الفريق، وإبراهيم بدرمدربا للأحمال.

المصرى اليوم

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