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أدى فريق المرتبط لكرة السلة بنادي الزمالك تحت 18 عاما تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد.

وخضع لاعبو الفريق لقياسات بدنية خلال الأيام الماضية حيث أدى اللاعبون 3 قياسات بدنية حتى الآن منذ انطلاق فترة الإعداد.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة، وبعدها أدى الفريق تدريبات خفيفة بالكرة وبدون الكرة.

ويسعى محمد أبو فريخة المدير الفني للفريق إلى تحقيق الألقاب والبطولات في الموسم الجديد، موجها رسالة لجماهير الزمالك قائلا «انتظروامفاجأة كبيرة من فريق المرتبط هذا الموسم».

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع خالد ياسر قادما من الصيد لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.