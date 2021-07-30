أخبار عاجلة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

سلة يواصل استعداداته للموسم الجديد

Print
سلة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد سلة يواصل استعداداته للموسم الجديد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أدى فريق المرتبط لكرة السلة بنادي تحت 18 عاما تدريباته الجماعية اليوم الجمعة بالصالة المغطاة بالنادي، استعدادا للموسم الجديد.

وخضع لاعبو الفريق لقياسات بدنية خلال الأيام الماضية حيث أدى اللاعبون 3 قياسات بدنية حتى الآن منذ انطلاق فترة الإعداد.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية خفيفة، وبعدها أدى الفريق تدريبات خفيفة بالكرة وبدون الكرة.

ويسعى محمد أبو فريخة المدير الفني للفريق إلى تحقيق الألقاب والبطولات في الموسم الجديد، موجها رسالة لجماهير الزمالك قائلا «انتظروامفاجأة كبيرة من فريق المرتبط هذا الموسم».

جدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع خالد ياسر قادما من الصيد لتدعيم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

مباريات الأهلي والزمالك القادمة في الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

الزمالك يضم محمود أشرف حلمي لموسمين

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد

يد الزمالك 2004 يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد