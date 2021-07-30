محمد صبحي وسوسن بدر ينضمان إلى سفراء مبادرة «تعالى نحلم»

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انضم الفنان محمد صبحي والفنانة سوسن بدر، إلى قائمة سفراء مبادرة «تعالى نحلم» والذي يقام المؤتمر الخاص بإطلاقها مساء الجمعة بأحد فنادق القاهرة، حيث سيتحدث كل منهما عن سبب مشاركتهم في المبادرة، وعن أهميتها، وكيفية تشجيع الإنسان العادي على دعم هذه المبادرة والمشاركة فيها.

تهدف المبادرة إلى العودة للحياة الطبيعية مرة أخرى من خلال استصلاح الأراضي الزراعية وعودة زراعة المحاصيل الأورجانيك بدون مبيدات، وتوسيع الآفاق والعمل على التنمية الزراعية المستدامة؛ من خلال مشروع برايم ومبادرة «ازرع صح».

تقام المبادرة تحت رعاية وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والتي تمتد فعالياتها في مختلف المحافظات من خلال فعاليات قادمة، كما تقوم المبادرة بتكريم عدد من نجوم الفن والإعلام التي تمت دعوتهم للمشاركة بالفعاليات ودعمها إعلاميا كسفراء للمبادرة منهم منال سلامة والمخرج عادل أديب وعايدة رياض وباسم سمرة وعمرو مهدي ومنة جلال وياسر على ماهر وفادي خفاجة ورشوان توفيق وسارة عبدالرحمن وغيرهم.