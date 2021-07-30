وزير الشباب والرياضة يكرم الفائزين في مهرجان إبداع طلاب الجامعات

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قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكريم الفائزين في مهرجان إبداع طلاب الجامعات الذي تنفذه الوزارة تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في حفل أقيم بجامعة القاهرة بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت.

شارك في الحفل مجموعة من الفنانين والمثقفين والأدباء أعضاء لجنة تحكيم المهرجان، والفنانة صفاء أبوالسعود، والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، واللاعبة هداية ملاك واللاعب سيف عيسي بطلي منتخب مصر للتايكوندو، والشباب الفائزين في المهرجان.

بدأت فعاليات الحفل بافتتاح معرض الابتكارات العلمية، وعرض بعض نماذج السيارات الكهربائية، وتضمنت فقرات الحفل تقديم أوبريت «الجائزة» بمشاركة الفنانة صفاء أبوالسعود، وعرض فيلم قصير عن فعاليات المهرجان.

وفي كلمته، قال وزير الشباب والرياضة: «نلتقي اليوم في ختام النسخة التاسعة من مهرجان ابداع والتي تقام تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تلك الرعاية التي تؤكد دون شك على تقدير الدولة المصرية للاجتهاد والتفوق والنبوغ والإبداع في شتي المجالات، والاعتزاز بجميع طلاب مصر في الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومختلف المؤسسات التعليمية وخاصة الموهوبين منهم والعقول المبدعة والمستنيرة»٠

لفت وزير الشباب إلى توجه الدولة المصرية والقيادة السياسية إلى تلبية احتياجات الشباب وتحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطنى بما تمثل الركيزة الأساسية وأحد أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات ولاسيما في وطننا الذي يزخر بثروة شبابية تتجاوز 65% من إجمالي تعداد سكانه، الأمر الذي يتطلب إيلاء اهتماما خاصا بالشباب، مشيراً أن فخامة السيد الرئيس منذ توليه المسئولية أولي جيل الشباب اهتماماً خاصاً وعميقاً، إيماناً بدورهم الكبير في بناء الحاضر وصياغة المستقبل، واقتناعاً بأن الشباب يكون مؤهلا لأداء هذا الدور والقيام به على أكمل وجه .

وأضاف الدكتور اشرف صبحي: «وجد شباب مصر في قيادتهم السياسية قدوة حسنة فاستلهموا منها قيم العمل الدؤوب والتواصل والإبداع والبناء والحرص على إعلاء مصلحة الوطن، وأدركوا سريعاً أن كل ما فعلته الدولة المصرية حتى الآن ما هو إلا نبتة صالحة نزرعها في أرض خصبة وسيجنون ثمارها عاماً بعد آخر».

وأوضح نجتمع سوياً في تقليد سنوي لنكرم أبنائنا المبدعين الفائزين في 23 مجال أدبي وثقافى وفنى تمثل مجالات التنافس بمسابقة إبداع لهذا العام التي أضحت علامة بارزة وواحدة من اهم الآليات التي تثرى روح التنافس بين الشباب المبدع وتتيح الفرصة لاكتشاف المواهب والإبداعات الشبابية فضلاً عن دورها في نشر الوعى الثقافي والفنى والأدبي بين شباب الجامعات المصرية والمعاهد والأكاديميات.

وتابع وزير الشباب والرياضة: «لقد حرصت الوزارة على تطوير المسابقة والتوسع في مجالاتها المختلفة، وتوسيع قاعدة المشاركين فيها والهيئات المستفيدة منها فوصل عدد المشاركين هذا العام في مختلف المجالات أكثر من 40 ألف شاب وفتاة يمثلون 129 جامعة ومعهد وأكاديمية، فضلاً عن مضاعفة قيمة الجوائز لتصبح 5 ملايين جنيه للفائزين في مختلف المجالات الفردية والجماعية.

وأضاف: «تم أيضا التوسع الجغرافى للمسابقة من خلال إطلاق مسابقة إبداع مراكز الشباب والتي مثلت حجر الزاوية في الانتشار الواسع للمسابقة في جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية من خلال مشاركة جميع مراكز الشباب والتي يربو عددها عن الأربعة آلاف وثلاثمائة مركز شباب، ومن ثم إضافة الأندية الرياضية في النسخة الحالية لتصبح إبداع مراكز الشباب والأندية الرياضية، وامتدت يد التطوير والتوسع أيضاً إلى أبنائنا من النشء تحت 18 سنة من خلال تنفيذ العديد من المسابقات والمبادرات المعنية باكتشاف المواهب والإبداعات بين الطلائع في المجالات المختلفة سواء من خلال أولمبياد الطفل المصرى أو مسابقة تالانت بالعربي والتي يتنافس فيها أبناؤنا من النشء تحت 18 سنة في مختلف المجالات الفنية والأدبية والثقافية ويتم تصعيدهم للمنافسة في ذات المجالات في مسابقات إبداع الجامعات ومراكز الشباب والأندية الرياضية».