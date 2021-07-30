انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للاسكواش بـ«النادي»

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شهد نادي النادي بمدينة ٦ اكتوبر اليوم الجمعة فعاليات البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للاسكواش «بالم هيلز»، ناشئين وناشئات للفئات العمرية تحت (11، 13، 15، 17 عامًا)، وستالايت رجال وسيدات والتي يستضفها النادي خلال الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل.

ويشارك في البطولة أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية حيث وصل عدد اللاعبين المتنافسين في البطولة إلى ٥١٠ لاعبين ولاعبات، والتي ستكون بنظام المجموعات على أن يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين ولاعبات في كل مجموعة وسيتم تصعيد أول كل مجموعة إلى الدور الثاني والذي سيقام بنظام المغلوب.

وأكد أمير وجيه نجم وأسطورة الاسكواش والمشرف العام على قطاع الاسكواش بنادي النادي أن هذا التجمع الذي تحتضنه ملاعب نادي النادي يعد واحدة من أكبر التجمعات على مستوى العالم من حيث عدد مشاركة اللاعبين، مشيدا بدعم الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للبطولة وإدارة نادي النادي وايضا الاتحادين الدولي والعربي في سبيل اخراج البطولة بافضل صورة ممكنة في ظل الرغبة بتنشيط السياحة.

كما أشاد المستشار أحمد مدين الأمين العام للاتحاد العربي للاسكواش بدور مصر في إنجاح أي بطولة خاصة في ظل النجاحات الدولية التي نظمتها في السابق.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للاسكواش أن الاتحاد العربي والمصري استحدثا نظاما جديدا يضمن منافسة جميع المشاركين في البطولة سواء من أجل الحصول على المراكز الأولى أو لتحسين التصنيف مشيرا بأن البطولة تعتبر أكبر تجمع دولي في تاريخ الاتحاد العربي بعد مشاركة ٥٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون اكثر من ١٦ دولة في جميع الفئات العمرية المختلفة.