أخبار عاجلة

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تبدأ تنفيذ مشروع "الملف الطبي الإلكتروني" -
طيران الإمارات تعلق رحلاتها إلى كابول حتى إشعار آخر -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الأوغندي عيدي أمين 16 أغسطس 2003 -
«زي النهارده».. وفاة ألفيس بريسلي «ملك الروك آند رول» 16 أغسطس 1977 -
«زي النهارده».. وفاة الفنانة علوية جميل 16 أغسطس 1994 -
«زي النهارده».. محاولة انقلاب الجنرال أوفقير على ملك المغرب 16 أغسطس 1972 -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021 -
سيرين عبد النور: قصة حب بين «نور» و«جبل» فى أحداث «الهيبة» -
تستقبله ساقية الصاوى اليوم.. «النفيخة» يشعلون المسرح بحفل يجمع الألحان التراثية والمعاصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للاسكواش بـ«النادي»

Print
انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للاسكواش بـ«النادي» انطلاق البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للاسكواش بـ«النادي»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

شهد نادي النادي بمدينة ٦ اكتوبر اليوم الجمعة فعاليات البطولة العربية المصرية الدولية المفتوحة للاسكواش «بالم هيلز»، ناشئين وناشئات للفئات العمرية تحت (11، 13، 15، 17 عامًا)، وستالايت رجال وسيدات والتي يستضفها النادي خلال الفترة من 30 يوليو الجاري حتى 4 أغسطس المقبل.

ويشارك في البطولة أكثر من 12 دولة عربية وأوروبية حيث وصل عدد اللاعبين المتنافسين في البطولة إلى ٥١٠ لاعبين ولاعبات، والتي ستكون بنظام المجموعات على أن يكون هناك أربعة أو خمسة لاعبين ولاعبات في كل مجموعة وسيتم تصعيد أول كل مجموعة إلى الدور الثاني والذي سيقام بنظام المغلوب.

وأكد أمير وجيه نجم وأسطورة الاسكواش والمشرف العام على قطاع الاسكواش بنادي النادي أن هذا التجمع الذي تحتضنه ملاعب نادي النادي يعد واحدة من أكبر التجمعات على مستوى العالم من حيث عدد مشاركة اللاعبين، مشيدا بدعم الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للبطولة وإدارة نادي النادي وايضا الاتحادين الدولي والعربي في سبيل اخراج البطولة بافضل صورة ممكنة في ظل الرغبة بتنشيط السياحة.

كما أشاد المستشار أحمد مدين الأمين العام للاتحاد العربي للاسكواش بدور في إنجاح أي بطولة خاصة في ظل النجاحات الدولية التي نظمتها في السابق.

وقال الأمين العام للاتحاد العربي للاسكواش أن الاتحاد العربي والمصري استحدثا نظاما جديدا يضمن منافسة جميع المشاركين في البطولة سواء من أجل الحصول على المراكز الأولى أو لتحسين التصنيف مشيرا بأن البطولة تعتبر أكبر تجمع دولي في تاريخ الاتحاد العربي بعد مشاركة ٥٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون اكثر من ١٦ دولة في جميع الفئات العمرية المختلفة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز 2021

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

«تحديث الصناعة»: منح 234 منشأة صناعية علامة «بكل فخر صنع فى مصر»

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وسموحة اليوم بث مباشر في الدوري 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021

الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021