وكيل «صحة الشرقية» يتفقد منافذ الخدمة الطبية المدرجة ضمن حياة كريمة

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تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، منافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ومدينة الحسينية، والمدرجة في خطة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري ، حيث تفقد وحدة طب الأسرة بالأخيوة، والمناجاة الصغري، والتي تم تسليمهم للإدارة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع، هي وجميع المراكز والوحدات الصحية التي سيتم العمل بها، وتم إحلال المباني للبدء في تجديد هذه الوحدات ضمن المبادرة الرئاسية.

كما تفقد وكيل الوزارة الأماكن البديلة المؤقتة لتقديم الخدمة الطبية بها، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الأولية وتنظيم الأسرة وغيرها من الخدمات المختلفة بهذه الأماكن.

وفي سياق متصل قام وكيل الوزارة، يرافقه وكيل المديرية، ومدير إدارة التخطيط، ومدير المستشفيات، ومدير الإدارة الصحية بالحسينية، ومدير المستشفى، بالمرور علي المركز الطبي، لمتابعة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها والتشطيبات النهائية بالمبني، والوقوف علي مدي إمكانية نقل بعض الخدمات الطبية من المستشفي بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمستشفي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي سيتم من خلالها تطوير ٢٣ وحدة صحية مدرجة ضمن خطة المبادرة الرئاسية.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدا علي الدعم المستمر من وزيرة الصحة والسكان، ومحافظ الشرقية، للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمحافظة، لافتاً إلي أن تكلفة المشروعات الصحية، وتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة خلال العام الماضي تخطت أكثر من نصف مليار جنيه، لخدمة المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.