جامعة طنطا تحصد المركز الثالث في مسابقة «إبداع 9»

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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، فوز طلاب الجامعة بعديد المراكز المتقدمة في مسابقة «إبداع 9» للموسم التاسع 2021، والتى نظمتها وزارة الشباب والرياضة، في المجالات العلمية والأدبية والفنية،

وقال رئيس جامعة طنطا، بأن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز جامعة طنطا بالمركز الثالث في مجالات العزف الجماعى «غير متخصص»، وشعر الفصحى والتصوير الزيتى والرسم الملون «غير متخصص».

وأعرب الدكتور محمود ذكى، عن سعادته البالغة بالنتائج التي حققها الطلاب وتمثيل الجامعة بصورة مشرفة، متمنيا لهم مزيدًا من النجاحات، مؤكدًا دعم الجامعة المطلق لكافة الأنشطة الطلابية واكتشاف الموهوبين، وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات .