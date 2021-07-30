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يواجه منتخب مصر الاولمبي نظيره منتخب البرازل السبت 31-7 -2021 في أولمبياد طوكيو 2020 ، باستاد سايتامى .

ويريد أحفاد الفراعنة تحقيق مفاجأة فى البطولة وعبور العقبة البرازيلية وتحقيق ميدالية أولمبية .

يلعب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الاولمبي بتشكيل شبه ثابت منذ بداية أولمبياد طوكيو 2020 والتشكيل المتوقع لمنتخب مصر هو

" محمد الشناوى فى حراسة المرمى

أحمد حجازي ، أسامة جلال - ومحمود حمدى الونش - كريم العراقى - أحمد فتوح

أكرم توفيق وعمار حمدى

طاهر محمد طاهر وأحمد ياسر ريان ورمضان صبحى

من جهته يسعى المنتخب البرازيلى للفوز على منتخب مصر الاولمبي وتجنب أى مفاجآت والحصولب على الميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم .



سانتوس فى حراسة المرمى

دانى ألفيش ونينو ودييجو كارلوس وجيليرمى ارانا

ودوجلاس لويز وبرونو جيمارايش

وأنتونى وريتشارليسون وكلاودينيو

وماتيوس كونيا