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مختص في الشأن الإسرائيلي: تخفيف القيود على غزة يعني عدم العودة للمواجهات العسكرية

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ولفت الخبير خلال حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن "محاولات عديدة لاحتواء الأوضاع منها الجهود المصرية لاحتواء الوضع داخل غزة وتحقيق التهدئة فهذا له علاقة بالأوضاع الحياتية".

© AFP 2021

وأكد خليل أن "توسيع مساحة الصيد سيساعد في زيادة فرص العمل داخل القطاع" الذي يعاني منذ الحرب التي شنها الجيش الإسرائيلي في مايو/أيار الفائت.

وأضاف: "هناك اتصالات بشأن توفير بعض المواد اللازمة للقطاع منها احتياجات زراعية واجتماعية"، وعلى ما يبدو هناك قرار تم اتخاذه بخصوص ذلك وبخصوص عدم التوجه للتصعيد مرة أخرى".

وشدد على ضرورة "الذهاب إلى إعادة الإعمار لقطاع غزة وضرورة توفير المواد اللازمة والعناصر الأساسية للإعمار مثل الحديد والإسمنت واستيراد المعدات الصناعية"، حتى تعود الحياة لطبيعتها مثل ما كانت قبل التصعيد الأخير.

وقررت إسرائيل توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 12 ميلا بحريا، ابتداءً من صباح اليوم الجمعة، في ختام "تقييم للأوضاع الأمنية" وبموافقة المستوى السياسي.

وقال بيان صادر عن مكتب منسق أعمال الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية غسان عليان، إن إدخال المعدات والبضائع سيكون متاحا من الأحد المقبل، لتنفيذ المشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي في غزة.

كذلك قررت إسرائيل إتاحة مرور الفلسطينيين من سكان القطاع إلى الخارج عن طريق معبر الكرامة. وبالإضافة إلى ذلك، ولمرة واحدة فقط، سيتاح إدخال 29 مركبة خصوصية، تركت في معبر بيت حانون منذ الحرب الأخيرة على غزة.

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