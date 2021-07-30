حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 10 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، و4 قطع أسلحة نارية، كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، ومتهم هارب، وتنفيذ 7165 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.