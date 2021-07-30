أخبار عاجلة

تعرف علي تفاصيل واحتفال لاعبو الجيش بالزمالك بعد تعادلهم مع الاهلى -
جلسة طارئة مع بن شرقي ووكيلة للتجديد ولبيب يحسم مصيره من انتخابات الزمالك -
قائد الاهلي التاريخي : الزمالك يمتلك افضل دفاع في الدوري -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. والجمعة بدء ارتفاع درجات الحرارة -
موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .. وخطوات التظلم على النتيجة إلكترونيا -
«زي النهارده» في اليوم 18 أغسطس 1964 .. شارل حلو رئيسا للبنان -
«زي النهارده» في 18 أغسطس 2008 .. استقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف -
حي الأزبكية يستجيب لشكوي المواطنين برفع الباعة الجائلين -
طريقة عمل العاشوراء المصرية مثل المحلات (خطوة خطوة) -
الجيزة : حملات بـ 6 أحياء لرفع الإشغالات والتعديات ( صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

Print
حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط 9 قضايا مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 10 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية، و4 قطع أسلحة نارية، كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، ومتهم هارب، وتنفيذ 7165 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«زي النهارده» في 18 أغسطس 1927 .. محمد الخامس سلطاناً على المغرب

«زي النهارده» في 18 أغسطس 1927 .. محمد الخامس سلطاناً على المغرب

رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون

رضا عبدالعال : الأهلي انقذ كارتيرون

مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول

مدير الكرة بالاهلي : ما يحدث معنا لا يتحملة فريق ليفربول

شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش

شادي محمد ينتقد الاهلي : فرطنا في الدوري بالتعادل مع طلائع الجيش