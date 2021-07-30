غادة والي توقع مذكرة تفاهم لتعزيز تعاون الأمم المتحدة مع إيطاليا في مجال مكافحة الجريمة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، بتوقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وإدارة الأمن العام بوزارة الداخلية الإيطالية، تهدف إلى تعزيز وتطوير الأنشطة المشتركة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والإتجار بالبشر وتهريب المخدرات والأسلحة النارية، والفساد، بالإضافة إلى الأشكال المستجدة للجريمة.

‏وقالت والي إن مذكرة التفاهم سيترتب عليها خطوات ملموسة لتعزيز التعاون بين المنظمة الأممية وإيطاليا، وأيضاً للاستفادة من الخبرات الواسعة لدى إيطاليا في مكافحة الجريمة المنظمة، وتوظيف هذه الخبرات لبناء قدرات الدول الأخرى، وأضافت أن هذا الاتفاق يأتي في توقيت مناسب حيث احتفلت الدول مؤخراً بمرور 20 عاماً على اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتعهدت بتكثيف الجهود القائمة لتنفيذها.

ومن جانبه، صرح لامبيرتو جياني، قائد الشرطة الإيطالية ورئيس إدارة الأمن العام، أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة هامة لتطوير برامج مشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون الإيطالية والأمم المتحدة والدول الأخرى، بهدف حماية أمن المجتمعات وتمكينها من تحقيق التنمية وسيادة القانون.

وتتضمن مذكرة التفاهم عقد أنشطة لبناء القدرات والدعم التقني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات المثلى، وكذلك تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بمكافحة كافة أنواع الجريمة، فضلاً عن عقد الزيارات المتبادلة.

وجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار زيارة غادة والي إلى روما، والتي تشهد ايضاً مشاركتها في أول اجتماع لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، لمناقشة موضوع حماية الممتلكات الثقافية من النهب والإتجار.