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بالأسماء..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي في المنيا

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بالأسماء..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي في المنيا بالأسماء..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الغربي في المنيا

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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة شمال المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 3917 ن ا س بآخري رقم 6647 س د ب، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي بمدخل طريق العدوه.

تسبب الحادث في إصابة 7 أشخاص وهم ميادة عطية حسن، 50 سنه، وفرج عبد الكريم جاد الله، 58 سنه، وطارق كيلاني علي، 58 سنه، مقيمون بمركز مطاي، واحمد محمود محمد، حسن يوسف حسن، ونصر سيد احمد 48 سنه، وأحمد ماهر عبد الفتاح، 32 سنة، مقيمون جميعا بالإسكندرية .

تم نقل المصابين الي مستشفي العدوه المركزي، لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

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