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ايني الايطالية تتعهد بتوزيعات نقدية 0.86 يورو للسهم عن 2021

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ايني الايطالية تتعهد بتوزيعات نقدية 0.86 يورو للسهم عن 2021 ايني الايطالية تتعهد بتوزيعات نقدية 0.86 يورو للسهم عن 2021

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تعهدت مجموعة إيني الإيطالية بعوائد أعلى للمساهمين اليوم الجمعة بعد أن تحولت إلى تحقيق ربح صاف في الربع الثاني متفوقة على التوقعات إذ عوض ارتفاع النفط انخفاض الإنتاج.

وبلغ صافي الربح المعدل في الفترة 929 مليون يورو (1.1 مليار دولار)، ليفوق متوسط توقعات المحللين الذي قدمته الشركة البالغ 0.57 مليار يورو. وفي نفس الفترة من العام الماضي، تكبدت الشركة خسارة 714 مليون يورو.

وقالت إيني إنها ستدفع توزيعات نقدية 0.86 يورو للسهم عن 2021، من 0.36 يورو في العام الماضي، ودشنت إعادة شراء أسهم بقيمة 400 مليون يورو.

المصرى اليوم

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