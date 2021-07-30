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تحسن مؤشرات الاقتصاد الامريكي تنعكس ايجابا علي وول ستريت

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تحسن مؤشرات الاقتصاد الامريكي تنعكس ايجابا علي وول ستريت تحسن مؤشرات الاقتصاد الامريكي تنعكس ايجابا علي وول ستريت

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أغلقت وول ستريت مرتفعة امس الخميس، مدعومة بنتائج قوية وتوقعات إيجابية من الشركات، بينما أظهرت البيانات عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى أعلى منه قبل الجائحة.

ونما الاقتصاد الأمريكي بقوة في الربع الثاني من العام، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي مستوى أعلى من ذروته قبل الجائحة، لكن وتيرة النمو جاءت أبطأ من توقعات الاقتصاديين.

وقفز سهم فورد موتورز بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباحها، بينما زاد سهم يام براندز، مالكة دجاج كنتاكي، بعد أن فاقت مبيعاتها ربع السنوية تقديرات السوق.

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 151.49 نقطة بما يعادل 0.43 % ليصل إلى 35082.42 نقطة.

وتقدم المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 18.31 نقطة أو 0.42 %مسجلا 4418.95 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 15.67 نقطة أو 0.11 % إلى 14778.26 نقطة.

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